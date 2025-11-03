Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Fútbol.

Clausura liguista: entre mañana y el miércoles se juega la 12ª fecha

De la doble pogramación sobresalen varios partidos.

Fotos: Archivo La Nueva.

Con mucho en juego, entre mañana y el miercoles se disputará la 12ª fecha del certamen Clausura, que entrará en su etapa decisiva.

En la elite del fútbol liguista, Olimpo y Liniers abrirán la jornada mañana en el Carminatti, mientras que los otros tres compromisos irán el miércoles.

El detalle:

LAS TABLAS

 

En el Promo

Tres de los cuatro cotejos se disputarán mañana, mientras que el miércoles chocarán La Armonía (escolta) y Comercial (puntero).

Así va la fecha:

LAS TABLAS

