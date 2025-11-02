Clausura liguista: se cierra la 11ª fecha con tres "finales" en la A

Con mucho en juego, hoy caerá el telón de la 11ª fecha del certamen Clausura en la máxima división del fútbol doméstico.

Desde las 16, se completará la jornada que comenzó el viernes con el empate 2 a 2 entre Villa Mitre y Olimpo.

En el Enrique Mendizábal --a puertas cerradas- Sporting recibirá al puntero Huracán.

El rojinegro hoy comparte la última posición en la tabla anual con el aurinegro, mientras que el Globo buscará sostener la vanguardia de este tramo de la competencia.

Daniel Méndez será el árbitro.

Por su parte, en el Manuel Manzano, el escolta Libertad será anfitrión del necesitado San Francisco, que mira las dos tablas.

Juan Ignacio Miranda impartirá justicia.

Finalmente, en la Avenida Alem, chocarán Liniers-Bella Vista.

Los dos se quieren prender en la zona de playoffs.

Juan Vega será el árbitro.

*Las tablas

--Clausura: 1) Huracán, 17 unidades; 2) Libertad, 16; 3) San Francisco y Villa Mitre, 14; 5) Liniers y Olimpo, 13; 12; 7) Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 10.

--La acumulada: 1) Libertad, 39; 2) Bella Vista, 38; 3) Liniers y Huracán, 35; 5) Villa Mitre, 30; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting y Olimpo, 27.

(*) En caso de igualdad en el último puesto de la general se jugará un partido desempate.

(**) En caso de igualdad en Promoción se tomará en cuenta los partidos entre sí de toda la temporada.