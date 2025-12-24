Colapinto y su espíritu navideño: participó del "Secret Santa", al estilo del amigo invisible

Franco Colapinto se prendió al espíritu navideño de la Fórmula 1 con el tradicional "Secret Santa" entre pilotos. Esta vez lejos de las pistas y más cerca del clima festivo, el argentino fue protagonista de un divertido ida y vuelta con dos pilotos.

Por su lado, Colapinto tuvo como destinatario de su regalo a Ollie Bearman, actualmente en Haas, a quien le envió una remera con el dibujo de un oso con camiseta argentina.

Mientras que Yuki Tsunoda le regaló a Colapinto un muñeco de colección, el famoso Funko, de él mismo para que lo recuerde al japonés, que en principio no estará en la máxima categoría en 2026.

Entre todos los pilotos se hicieron regalos entre sí en un clima distendido y con espacio para la complicidad y las bromas, como la que le hizo Nico Hulenberg a Fernando Alonso al regalarle un bastón por el ser corredor más "viejo" de la Fórmula 1, o el actual campeón Lando Norris quien recibió un póster de Alex Albon, enviado por el piloto de Williams.

Y Franco lo agradeció entre risas: "Pocos los saben, pero Alex siempre fue mi ídolo", afirmó.