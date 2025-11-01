Cuando Tiro Federal pudo abrir la barrera, allanó el camino al éxito

Tiro Federal goza de su mejor momento en el año. Y lo ratificó esta tarde con un triunfazo en casa ante La Armonía por 2 a 0.

El equipo de la dupla Sardi-Gigliotti se metió como escolta, volvió a ratificar su racha positiva y le ganó por primera vez en el año al velezano.

Cuando rompió la paridad, tuvo para liquidarlo –recién lo pudo lograr a los 96 minutos— y su rival también se lo pudo haber empatado.

Cien por ciento lucha

El primer tiempo fue muy opaco. Abundaron los pelotazos, el roce, la fricción y el escaso juego.

Los dos se neutralizaron y, prácticamente, les quemó la pelota en los pies.

En ese contexto, el visitante fue levemente superior ante un local que no pateó al arco en todo el primer tiempo.

Un cabezazo de Carta se fue apenas ancho luego de un córner y todo La Armonía reclamó un penal a Marino –pareció que lo agarraron— tras un envío aéreo de David Vega.

El dueño de casa fue puro nervio y el pibe Genaro Fraysse zafó de milagro porque le aplicó un cortito a Juan Martín González y Horticolou apenas le mostró la amarilla.

Y sobre el cierre, Arias respondió ante un centro-arco del “Kun” Ruiz.

No hubo nada más. Y apenas un minuto adicional cuando el cotejo estuvo demorado 180 segundos por un duro choque entre Arias y Di Santoro.

En los vértices

En la primera acción del complemento, La Armonía hizo todo mal en una salida y Carta fauleó al bueno del “Cacu” Fraysse –falta evitable— cerca del área mayor.

El ex Suteryh Joaquín Martínez le pegó firme de zurda, la barrera se abrió y la pelota se le metió en el primer palo al cumpleañeros Nacho Torres.

La apertura del marcador rompió el molde. Y del primer tiempo rápidamente olvidable pasamos a un complemento de ida y vuelta y muy emotivo.

El ingreso de Ramiro Fernández le dio frescura al velezano, pero fue Tiro el que comenzó a tener varias chances para ampliar.

Calamante –correcto partido de 5—dejó a Mac Coubrey mano a mano, pero el de Ascasubi no definió bien.

Tras cartón, un buen centro de Restiffo tampoco pudo capitalizarlo el 9 aurivioleta, que estuvo torcido.

En contrapartida, el “Chori” Vega no pudo definir cómodo tras una buena asistencia de Herrera y Di Santoro cabeceó a las manos de Arias luego de un buen centro del mencionado Vega.

El tramo final fue eléctrico y dramática. Los dos renovaron las ofensivas y los atacantes tuvieron más aire y piernas que sus marcas.

Joaquín Martínez metió un estiletazo de zurda apenas ancho y David Vega remató cerca del palo derecho.

Además, Nacho Torres mantuvo con vida a su equipo tras pararle un potente disparo a Grippaudo.

A los 46 y medio llegó una jugada clave. Tras un córner, Sabugo ganó de arriba y Arias metió un manotazo salvador notable contra el palo derecho. El visitante reclamó que la pelota había superado la línea de sentencia, pero nada de eso ocurrió.

Y con el visitante jugado, Salgado se escapó y cedió para Lefiñir –en una muy buena maniobra personal—sentenciar con una definición precisa.

Así, Tiro volvió a dar en el blanco y la ilusión de su gente está intacta.

La síntesis

TIRO 2

Arias 7

Cuevas 5

Mancinelli © 6

Villalobos 6

Restiffo 6

Calamante 6

Ocampo 5

J. MARTÍNEZ 7

F. Fraysse 6

G. Fraysse 5

Mac Coubrey 5

DT: Sardi-Gigliotti

LA ARMONÍA 0

Ig. Torres 6

Carta 5

Blanco 5

Marino © 5

Mendoza 5

F. Cuello 5

J.M. González 5

Ruiz 6

Di Santoro 5

M. Vallejos 5

DT: R. Cuello

PT. No hubo goles.

ST. Goles de J. Martínez (TF), al 1m.30s; y Lefiñir (TF), a los 51m.

CAMBIOS. 76m. Lefiñir por G. Fraysse, 84m. Grippaudo, Salgado y Centeno por Calamante, Mac Coybrey y F. Fraysse y 95m. S. Fernández por Ocampo, en Tiro; 45m. O. Herrera (6) por J.M. González, 49m. R. Fernández (6) por Carta, 75m. E. Scalco por M. Vallejos y 81m. Muzi y Sabugo por Ruiz y F. Cuello, en La Armonía.

ARBITRO. Julián Horticolou (5).

CANCHA. Tiro (aceptable).

TERCERA JUVENIL. Tiro, 2 a 1.