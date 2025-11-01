Se disputa de manera completa la fecha 11 en la Primera División "B"

Con cuatro encuentros esta tarde se disputará de manera completa la fecha 11 del Torneo Clausura de Primera División "B", luego del empate de ayer entre Villa Mitre y Olimpo, que abrió el camino en la "A".

Todos los partidos de hoy comenzarán en el horario unificado de las 16.

Entre los cotejos de hoy, sobresale el duelo entre uno de los líderes y el único escolta que tiene el certamen.

La Armonía, puntero junto a Comercial, visitará la casa de Tiro Federal que tiene tan sólo dos puntos menos que ambos.

El árbitro en el Onofre Pirrone será Julián Horticolou.

En ese sentido, el Portuario será local de Sansinena, con arbitraje de Adrián Paniagua.

Además, en el Adolfo Pirola, Rosario Puerto Belgrano visitará al colista Pacífico en busca de puntos clave para la lucha en la zona alta de la tabla. Pitará Fernando Sepúlveda.

Mientras que Dublin y Pacífico De Cabildo choarán en el Luis Molina de General Cerri con contralor de Matías Islas.

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial y La Armonía, 21 unidades; 3) Tiro, 19; 4) Rosario, 17; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansinena, 12; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La acumulada: 1) La Armonía, 52 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 35; 6) Sansinena, 27; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor de la tabla general jugará la Promoción.

Mañana completa la A

El círculo superior de la Liga comenzó ayer, con el empate entre Villa Mitre y Olimpo en El Fortín por 2 a 2.

En tanto al fecha 11 culminará mañana con los siguientes cruces: el líder Huracán visitará al colista Sporting (el juez Daniel Méndez) y también chocarán Liniers-Bella Vista (Juan Vega) y Libertad-San Francisco (Juan Ignacio Miranda).