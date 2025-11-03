Olimpo defendió la posibilidad de poder terminar segundo en la fase regular de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Olimpo derrotó esta noche a Pueyrredón, por 86 a 64, completando la décima fecha, penúltima del segundo tramo correspondiente al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

De esta manera, el aurinegro aún mantiene posibilidades de terminar en segundo lugar, posición que hoy ocupa Napostá, por tener ventaja entre sí.

Mientras que Pueyrredón dependerá de sí mismo para finalizar sexto y, con este resultado, Bahiense del Norte no saldrá del quinto puesto.

Guillermo Mallemaci salió cortado.

Mallemaci volvió a la cancha con un apósito.

Al local, que venía de sumar por primera vez dos derrotas seguidas en el torneo, le costó gran parte del primer cuarto meterse en juego, porque Purre lo atacó -cuando pudo- jugando interior, o con el tiro a distancia, sacando 6 de luz: 18-12.

De todos modos, en la medida que Olimpo se afirmó atrás, encontró respuestas del banco y fue efectivo en la transición defensa-ataque, comenzó a abrirse camino, y de estar 23-23 cerró el primer tiempo con la máxima hasta ahí -tras recupero y contraataque de Segundo Alimenti-: 41-32.

Segundo Alimenti gira ante Alan Pan.

En poco más de dos minutos, Pueyrredón estampó un parcial de 10-0 (incluyendo 2 triples de Alan Pan), pasando al frente 42 a 41.

No obstante, el crecimiento de Fausto Ruesga, sumado a Marcos Diel y pasajes de Alejo Marroni, Agustín Solomon y Segundo Alimenti nuevamente le permitieron reaccionar al local.

Marcos Diel ataca a Nicolás Renzi.

En el equilibrio que logró Olimpo en su rotación, sin sufrir fisuras y manteniendo la intensidad atrás, definitivamente fue demasiado para Purre.

En lo numérico, Marroni terminó con 15 puntos (5-6 en dobles y 5-6 en libres), más 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos; Alimenti completó 14 puntos (6-8 en t2 y 2-2 en t1); Ruesga 14 puntos (3-5 en triples); Marcos Diel 9 rebotes; Agustín Solomon 11 unidades (5-5 en dobles) y Agustín Dottori 12 puntos.

En la visita, sobresalió Carlo Balmaceda, con 17 puntos (7-12 en dobles) y 11 rebotes. Mientras que Guillermo Mallemaci, quien sufrió un corte en el inicio del juego, cerró con 16 puntos y 4 rebotes.

La síntesis:

Olimpo (86): S. Alimenti (14), A. Dottori (12), M. Diel (6), F. Ruesga (14), A. González (4), fi; A. Marroni (15), A. Solomon (11), B. López (5), A. Bodach, S. Kucan, F. Durando y A. Diel (5). DT: Juan Cruz Santini.

Pueyrredón (64): A. Pan (11), D. Carci (5), N. Renzi (4), G. Mallemaci (16), C. Balmaceda (17), fi; G. Gerhardt (5), L. Lucchetti (5), G. Brescia y B. Borda (1). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: Olimpo, 20-20; 41-32 y 58-51.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

La última

En la undécima y última fecha, el próximo jueves, jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 28 puntos (9)

2º) Napostá, 26,5 (9,5)

3º) Olimpo, 26,5 (9,5)

4º) Pacífico, 26 (8)

5º) Bahiense, 25 (9)

6°) Pueyrredón, 23,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 23 (8)

8º) Estudiantes, 22,5 (9,5)

9º) Estrella, 21,5 (7,5)

10º) Liniers, 19,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 19 (7)

12º) San Lorenzo, 18 (6)