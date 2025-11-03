San Lorenzo sumó un refuerzo de cara a los playoffs y la ABB prohibió elementos de percusión

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

San Lorenzo decidió sumar un refuerzo para jugar lo que resta del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

El naranja, que ya no podrá salir del último puesto, contrató a Román Galuzo, de 2m06 y 24 años, quien llegó hoy a la ciudad y debutará el jueves ante Olimpo, por la última fecha.

Reglamentariamente para poder jugar playoffs un jugador debe tener, como mínimo, un partido de fase regular, por lo tanto en este caso ingresaría justo en la última posibilidad.

Galuzo jugando para Ferro la Liga de Desarrollo.

Viene de jugar en Quique de Paraná (Entre Ríos), es oriundo de Quilmes, jugó Liga de Desarrollo por Ferro y tiene paso por Tiro Federal de Morteros, Chilecito, Ferro y Sportivo Realicó, entre otros.

La última

En la undécima y última fecha, el próximo jueves jugarán Pueyrredón-Bahiense, Estudiantes-Pacífico, Napostá-L.N. Alem, Estrella-Liniers, San Lorenzo-Olimpo y Villa Mitre-9 de Julio.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 28 puntos (9)

2º) Napostá, 26,5 (9,5)

3º) Pacífico, 26 (8)

4º) Bahiense, 25 (9)

5º) Olimpo, 24,5 (9,5) (*)

6º) L.N. Alem, 23 (8)

7°) Pueyrredón, 22,5 (8,5) (*)

8º) Estudiantes, 22,5 (9,5)

9º) Estrella, 21,5 (7,5)

10º) Liniers, 19,5 (7,5)

11º) 9 de Julio, 19 (7)

12º) San Lorenzo, 18 (6)

(*) Completan esta noche.

Buena medida

La Asociación Bahiense prohibió el uso de elementos de percusión y/o aire durante los partidos.

El conunicado oficial dice que "teniendo en cuenta los numerosos pedidos recibidos a lo largo del torneo por parte de dirigentes, árbitros, jugadores, entrenadores y público en general, en relación al uso y abuso de elementos de percusión y/o aire durante los partidos, el Consejo Directivo de la Asociación Bahiense de Básquetbol resuelve volver al reglamento anterior, en el cual su utilización está permitida únicamente cuando el juego se encuentra detenido".

Y continúa: "En caso de incumplimiento de esta disposición, los jueces deberán detener el encuentro y solicitar al dirigente responsable del equipo que intervenga para garantizar el cumplimiento de esta resolución. Desde la ABB invitamos al público a colaborar y comprender que esta medida busca mejorar el espectáculo deportivo, promoviendo un ambiente de respeto, convivencia y disfrute para todos los presentes en las canchas".