Ni Copa Argentina ni Selección nacional femenina: el estadio de Deportivo Madryn no fue habilitado

En medio de las controversias que se habían generado en torno al nombramiento como sede para albergar cotejos de carácter internacional, finalmente el estadio Abel Sastre del club Deportivo Madryn no pasó la inspección general de los inspectores de la Conmebol.

Aunque la AFA lo había propuesto para que se juegue ahí la cuarta jornada de la Liga de Naciones femenina entre la Selección argentina y Bolivia, al no hacer habilitado, ese encuentro, previsto para el 2 de diciembre, se disputará en el Florenco Sola de Banfield (sede de la última Copa Libertadores femenina).

También se decartó de plano sostener en el escenario madrynense la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia t Argentinos Juniirs, cotejo que se jugará este miércoles en cancha de Instituto de Córdoba.

La semana pasada, representantes de la Comisión de Estadios de Conmebol visitó el Coloso aurinegro para realizar una inspección en relación a infraestructura y comodidades, aunque desde el organismo sudamericano no dieron el “ok” definitivo. Eso sí, entregaron una lista al club y a AFA con los puntos a tener en cuenta.

Desde la dirigencia del “Depo” ya confirmaron que se van a poner a trabajar para poner en condiciones el estadio para las próximas fechas, tanto parae compromisos internacionales de la Selección Femenina, Selección masculina juvenil y para competencias locales.

El objetivo es trabajar en la puesta a punto del Abel Sastre, un estadio de la Patagonia, que permita seguir federalizando el deporte y que esté disponible para distintos compromisos.

En la víspera, Deportivo venció 1-0 a Gimnasia de Jujuy en el choque de vuelta de cuartos de final y, por un global de 4-0, pasó a la semifinal del Reducido de la Primera Nacional.