Pesas: la sorpresa de la última fecha se produjo con una participante de Mayor Buratovich
La atleta debutante se destacó en la categoría +84 kilogramos, modalidad Potencia Raw Damas. Fue fiscalizado por la Asociación Bahiense.
Con un buen número de atletas se llevó a cabo, en instalaciones del Club Alsina (Espora 51), la octava y última fecha del calendario de competencias organizado y fiscalizado por la Asociación Bahiense de Pesas.
La grata sorpresa el buen cometido de Ana Aguirre, la atleta de Mayor Buratovich, quien se destacó en la categoría +84 kilogramos, modalidad Potencia Raw Damas.
Ana finalizó primera con un total de 290 kilogramos.
También en Damas +84 kg sobresalió Carolina Parigiani, del gimnasio de Orion, con un total de 225 kilogramos.
Ente los caballeros, los resultados fueron los siguiente:
-Junior categoría 53 kg: primer puesto para Benjamín Rosezvaig (CUBB), con un total de 170 kilogramos.
-Junior de 66 kg: se impuso Valentino Benassati (Revolution), con un total de 442,500 kilogramos.
-Master 2: primer puesto para Miguel Piccone Miguel (Bushido), con un total de 512,500 kilogramos.
-Open categoría 105: fue primero Lucas Martínez, con un total de 527,500 kilogramos, seguido de Lázaro Espínola (Revolution) y Lucas Taraborelli (CUBB), con un total de 280 kilogramos.
Fuerza en Banco Raw
-Damas Open +84 kg: ganó Carolina Parigiani (Orion), con un total de 55 kilogramos.
-Caballeros: Cat Subjunior 83 kg: se impuso Brandon Colihuimca Fuentes Brandon (invitado) con 80 kilogramos.
-Master 1 cat 93 kg: triunfó Federico Ontiveros Federico (invitado) con un total de 145 kilogramos y segundo terminó Jorge Atala (invitado) con un total de 120 kilogramos.
-Open 105 kg: ganó Lucas Martínez (Evolution), con un total de 112,500 kilogramos.