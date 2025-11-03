Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

21.1°

Deportes.

Pesas: la sorpresa de la última fecha se produjo con una participante de Mayor Buratovich

La atleta debutante se destacó en la categoría +84 kilogramos, modalidad Potencia Raw Damas. Fue fiscalizado por la Asociación Bahiense.

Con un buen número de atletas se llevó a cabo, en instalaciones del Club Alsina (Espora 51), la octava y última fecha del calendario de competencias organizado y fiscalizado por la Asociación Bahiense de Pesas.

La grata sorpresa el buen cometido de Ana Aguirre, la atleta de Mayor Buratovich, quien se destacó en la categoría +84 kilogramos, modalidad Potencia Raw Damas.

Ana finalizó primera con un total de 290 kilogramos.

También en Damas +84 kg sobresalió Carolina Parigiani, del gimnasio de Orion, con un total de 225 kilogramos.

Ente los caballeros, los resultados fueron los siguiente:

-Junior categoría 53 kg: primer puesto para Benjamín Rosezvaig (CUBB), con un total de 170 kilogramos.

-Junior de 66 kg: se impuso Valentino Benassati (Revolution), con un total de 442,500 kilogramos.

-Master 2: primer puesto para Miguel Piccone Miguel (Bushido), con un total de 512,500 kilogramos.

-Open categoría 105: fue primero Lucas Martínez, con un total de 527,500 kilogramos, seguido de Lázaro Espínola (Revolution) y Lucas Taraborelli (CUBB), con un total de 280 kilogramos.

Fuerza en Banco Raw

-Damas Open +84 kg: ganó Carolina Parigiani (Orion), con un total de 55 kilogramos.

-Caballeros: Cat Subjunior 83 kg: se impuso Brandon Colihuimca Fuentes Brandon (invitado) con 80 kilogramos.

-Master 1 cat 93 kg: triunfó Federico Ontiveros Federico (invitado) con un total de 145 kilogramos y segundo terminó Jorge Atala (invitado) con un total de 120 kilogramos.

-Open 105 kg: ganó Lucas Martínez (Evolution), con un total de 112,500 kilogramos.

