Suspendieron a un docente por realizar adoctrinamiento político en una escuela bonaerense

Un docente del Colegio Bertrand Russell, ubicado en la localidad bonaerense de Banfield, fue sancionado luego de que se difundiera un audio donde el profesor, durante una clase, insultó a los estudiantes y expresó opiniones críticas hacia la gestión nacional. La situación generó revuelo en la comunidad educativa y forzó la intervención inmediata de las autoridades.

Los acontecimientos tuvieron lugar en una institución de gestión privada que funciona bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, tras la circulación del audio, difundido por el sitio Border Periodismo, donde se escuchaban frases de tono ofensivo y contenido político partidario, la escuela procedió a suspender al docente involucrado en calidad preventiva y notificó a las autoridades provinciales.

El Ministerio, a través de la Secretaría de Educación, enfatizó la gravedad del episodio y la importancia de erradicar cualquier práctica que atente contra el respeto y pluralidad en el entorno escolar, garantizando que las instituciones, tanto estatales como privadas, velen por estos principios.

La reacción oficial se fundó en la denuncia pública de un caso de “adoctrinamiento político partidario” y de lo que se consideró una falta grave al marco de convivencia escolar, por la violencia verbal ejercida por el profesor hacia los estudiantes.

De manera paralela a la difusión del caso en redes sociales y portales de noticias, el Ministerio instruyó la rápida intervención para “garantizar que el proceso educativo se desarrolle en un marco de respeto y pluralidad”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, con una referencia expresa a la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, la Ley 26.061 sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y la Ley de Convivencia Escolar N.º 26.892, sostiene que tales normas obligan a “asegurar una educación respetuosa de la dignidad, integridad y libertad de pensamiento, conciencia y expresión” de los alumnos dentro del ámbito escolar. Para la cartera educativa, cualquier modalidad despectiva de imposición ideológica representa una vulneración de esos derechos y compromete el desarrollo integral de los estudiantes.

En el material difundido se identifica al profesor dirigiéndose a sus alumnos, de sexto año, en términos insultantes, cuestionando el supuesto festejo por resultados electorales y vaticinando consecuencias negativas para familias de bajos recursos.

“Permanentemente la idiotez, no tomar contacto con nada que tenga que ver con la realidad, y viviendo en una burbuja, indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”, expresó con visible enojo el docente, según pudo escucharse en la grabación que circuló masivamente.

En ese mismo discurso, el educador planteó que buena parte de la sociedad no podrá mantener derechos como la salud o la educación universitaria gratuita y se refirió de manera peyorativa a sectores populares, afirmando: “Tal vez, dentro de algunos años vean que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento”.

El Ministerio de Capital Humano, en su pronunciamiento, indicó que ya había actuado en otras situaciones similares, en las que se detectó el “inadecuado tratamiento de contenidos político-partidarios” y expresiones peyorativas hacia alumnos dentro de las escuelas. Desde la cartera educativa señalaron que todos los casos se abordaron bajo el marco normativo vigente, privilegiando el resguardo de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la promoción de un entorno educativo seguro y libre de condicionamientos ideológicos.

Además, la secretaría exhortó a todas las jurisdicciones y miembros de las comunidades educativas a reforzar los mecanismos de supervisión y resguardo del derecho de los alumnos a recibir educación libre de todo tipo de adoctrinamiento.

La cartera recordó además la habilitación de la línea gratuita 0800-222-1197, que permite canalizar denuncias o consultas ante cualquier situación que comprometa la libertad, la convivencia o los derechos en el ámbito escolar. (Fuente: Infobae).