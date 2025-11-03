Brutal pelea callejera en Río Negro: le pegaron con un palo en la nuca y quedó inconsciente

La costanera de la ciudad rionegrina de Viedma fue el escenario este fin de semana de una batalla campal protagonizada por un grupo de jóvenes. Uno de ellos recibió un palazo en la nuca y quedó desmayado en el suelo.

El violento enfrentamiento, que ocurrió entre la Avenida Villarino y la calle Saavedra, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo la discusión, que habría empezado a la salida de un boliche, se transformó en una feroz pelea en el medio de la calle.

Entre gritos, empujones y corridas, un joven fue atacado por la espalda con un objeto contundente. El golpe, directo a la nuca, lo dejó inconsciente en el acto.

La víctima cayó al piso sin reacción, mientras el resto de los presentes gritaba y se dispersaba por la costanera.

Una ambulancia llegó minutos después para asistir al herido, que seguía inconsciente en el lugar. (TN)