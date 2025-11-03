La contundente sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

El debate sobre la supremacía entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcó la historia reciente del fútbol, pero el astro portugués dejó clara su postura en una reciente conversación con el periodista Piers Morgan.

En un adelanto de la entrevista que se emitirá el próximo martes, el delantero de Al Nassr respondió sin titubeos cuando se le preguntó si consideraba que el argentino era superior.

Durante los últimos diecisiete años, la rivalidad entre Ronaldo y Messi fue una de las más intensas y seguidas en el mundo del deporte, con ambos disputando el Balón de Oro y el reconocimiento como los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo. No quiero ser humilde”, afirmó Cristiano, reafirmando su convicción de estar por encima de la Pulga.

En la etapa final de su carrera, Cristiano Ronaldo mantiene intacta su ambición. Actualmente, su objetivo es alcanzar los 1.000 goles como profesional, una marca inédita en la historia del fútbol. Tras anotar un doblete en su más reciente partido con Al Nassr, el portugués suma ya 952 goles, quedando a solo 48 de lograr ese hito.

Esta cifra lo consolida como el máximo goleador de todos los tiempos, aunque su deseo es ampliar aún más la diferencia respecto a sus perseguidores.

Por su parte, Messi, quien milita en Inter Miami, continúa en la lucha por acercarse a la marca de su rival. En su último encuentro, el argentino de 38 años anotó un gol en la derrota ante Nashville, alcanzando así los 892 tantos en su carrera profesional. De este modo, la distancia entre ambos goleadores se sitúa en 60 goles, manteniendo viva la competencia por el liderazgo histórico.

A pesar de sus declaraciones, es conocido el respeto mutuo que existe entre Ronaldo y Messi. El portugués ha elogiado en varias ocasiones al argentino en diferentes entrevistas y ha manifestado que mantienen una relación cordial. Incluso, ha expresado su interés en compartir una cena con él, reflejando la admiración que se profesan más allá de la rivalidad deportiva.

La primera parte de la entrevista completa con Piers Morgan se emitirá el martes, y se espera que Cristiano Ronaldo profundice en su visión sobre la competencia con Messi, así como en otros aspectos de su vida y carrera.

La primera parte de la entrevista completa con Piers Morgan se emitirá este martes, y se espera que Cristiano Ronaldo profundice en su visión sobre la competencia con Messi, así como en otros aspectos de su vida y carrera.

La próxima oportunidad que tendrá CR7 para acercarse al objetivo del millar de goles será este miércoles, cuando el Al Nassr tenga que jugar ante el FC Goa, de India, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa AFC, la segunda en importancia del continente asiático. El encuentro tendrá lugar en el Al-Awwal Park, de Riad, desde las 15:15 (hora de Argentina).

Mientras tanto, el futuro de Las Garzas en los Playoffs de la Major League Soccer quedó en suspenso tras caer por 2-1 ante Nashville en el GEODIS Park de Tennessee, resultado que obliga al equipo a disputar un tercer partido en Florida para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competencia.

Ese duelo será el sábado 8/11 a las 22 (hora de Argentina) y representará una nueva oportunidad para que Messi se aproxime a la marca del portugués. (Fuente: Infobae).