Stefano Di Carlo asumió la presidencia en River y habló del presente deportivo del club

Stéfano Di Carlo asumió como presidente de River tras ganar las elecciones el sábado pasado por amplio margen y ya comenzó a ejercer el cargo.

En medio de la crisis deportiva del equipo de Marcelo Gallardo y en la antesala del superclásico ante Boca del próximo domingo, Di Carlo remarcó "no nos confundimos por el momento deportivo, el cual no es bueno. El hincha de River no está acostumbrado, no nos representa. Pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, el cual tiene momentos".

"De esos momentos se sale mientras tengamos claro el norte. Y tenemos la tranquilidad de que estamos muy unidos. Y eso nos va a sacar adelante", apuntó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”, agregó en esa misma línea el flamante presidente millonario.

En ese sentido, les pidió a los hinchas de River "confianza y que todo este proceso decante y madure. El horizonte es el mismo. Todos vemos lo mismo. Nosotros somos gente de River que vemos las mismas cuestiones sobre las cuales entendemos que hay que trabajar. River va a estar siempre en el lugar que le corresponde. Hay que tener fe en esta CD que tiene todas las condiciones para hacer seguir creciendo a River".