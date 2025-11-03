Nuevo formato, con participantes famosos y desconocidos: cómo será "Gran Hermano Generación Dorada"

Gran Hermano volverá a la pantalla de Telefe en febrero de 2026, pero en una nueva versión ya que la producción pretende renovar el formato al presentar a la "Generación Dorada".

La siguiente edición incluirá participantes desconocidos y otros famosos, que se animen a encerrarse en la casa más famosa del país.

Telefe anunció el inicio de los castings, mientras que Santiago del Moro confirmó hace unos días que renovó su contrato con el canal y que estará, una vez más, al frente de la conducción del reality.

Una de las famosas que le gustaría tener a Del Moro sería Laura Bozzo, que actualmente se encuentra en un reality chileno y tiene mucha experiencia en programas de este tipo.

“La que encabeza la lista de Santiago, el primer nombre de muchos, es Laura Bozzo, una reina de la televisión internacional. Seguro la recuerdan por la frase ‘Que pase el desgraciado’. Del Moro siempre tuvo devoción y debilidad por Laura Bozzo”, contó Marina Calabró.

Las inscripciones ya están abiertas desde la página de Telefe, donde los que deseen participar pueden completar el formulario con sus datos con el fin de ir avanzando en los castings y lograr un lugar en el programa. El requisito excluente para participar es ser mayor de edad. (NA)