Emiten un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas fuertes en Bahía y la zona
Afecta también a los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Cororel Pringles, Tornquist y Villarino. Tiene vigencia hasta las 20.54.
El Servicio Meteorológico emitió esta tarde un aviso a corto por tormentas fuertes con lluvias intensas en Bahía y la región.
En algunas zonas de la ciudad se registró caída de granizo cerca de las 19.30.
El alerta tiene vigencia hasta las 20.54 y afecta a los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Cororel Pringles, Tornquist y Villarino.
Desde el SMN recuerdan como medidas de protección:
1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
3- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.
4- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, corta el suministro eléctrico.
5- Evitá actividades al aire libre.
6- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.