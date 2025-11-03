Emiten un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas fuertes en Bahía y la zona

El Servicio Meteorológico emitió esta tarde un aviso a corto por tormentas fuertes con lluvias intensas en Bahía y la región.

En algunas zonas de la ciudad se registró caída de granizo cerca de las 19.30.

El alerta tiene vigencia hasta las 20.54 y afecta a los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Cororel Pringles, Tornquist y Villarino.

Desde el SMN recuerdan como medidas de protección:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

4- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, corta el suministro eléctrico.

5- Evitá actividades al aire libre.

6- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.