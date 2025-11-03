Dos sujetos fueron aprehendidos tras saltar un portón y robar herramientas de un comercio

Dos personas fueron aprehendidas esta noche por ingresar al comercio "Energías Renovables" escalando el portón de acceso y sustrayendo herramientas. También se constataron daños en una casilla rodante dentro del comercio.

Los detenidos son Luis Alejandro Flores (20 años) y Juan Cruz Florez (28), quienes ingresaron al comercio situado en José Hernández N°1139 luego de escalar un portón de acceso de 2.5 metros de altura y, una vez en su interior, acopiaron herramientas varias con fines de sustracción. También violentaron un candado.

Interviene la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio N°15, que contó con la colaboración del CEUM.

Los sujetos fueron aprehendidos por personal de la CP y Comisaría Séptima al emprender la huida por terrenos descampados.