Se viene la ventana de noviembre y Los Pumas confirmaron el equipo

Los Pumas finalizaron la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en Cardiff (Gales), donde prepararán lo que será el primer compromiso de la ventana internacional de noviembre.

Los rivales que enfrentarán son Gales, Escocia e Inglaterra, con la particularidad de que los tres partidos serán disputados los días domingo y serán los últimos compromisos del año para los dirigidos por Felipe Contepomi.

No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los test serán ante Gales el próximo domingo 9 desde las 12.10 (hora de nuestro país) en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff. Una semana más tarde contra Escocia (domingo 16 desde las 12.10) en el estadio Murrayfield de Edimburgo y por último ante Inglaterra el domingo 23 a las 13.10 en Twickenham (Londres).

A continuación, los 32 convocados:

Forwards

ALEMANNO, Matías

CORIA MARCHETTI, Francisco

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PEDEMONTE, Bautista

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUIZ, Ignacio

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs

BENÍTEZ CRUZ, Simón

BERTRANOU, Gonzalo

CARRERAS, Mateo

CARRERAS, Santiago

CHOCOBARES, Santiago

DELGUY, Bautista

ELIZALDE, Benjamín

ISGRÓ, Rodrigo

MALLÍA, Juan Cruz

MENDY, Ignacio

MORONI, Matías

MOYANO, Agustín

PICCARDO, Justo

PRISCIANTELLI, Gerónimo

ROGER, Nicolás