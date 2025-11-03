Se viene la ventana de noviembre y Los Pumas confirmaron el equipo
El técnico Felipe Contepomi contará con 32 jugadores para los duelos ante Gales, Escocia e Inglaterra.
Los Pumas finalizaron la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en Cardiff (Gales), donde prepararán lo que será el primer compromiso de la ventana internacional de noviembre.
Los rivales que enfrentarán son Gales, Escocia e Inglaterra, con la particularidad de que los tres partidos serán disputados los días domingo y serán los últimos compromisos del año para los dirigidos por Felipe Contepomi.
No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.
Los test serán ante Gales el próximo domingo 9 desde las 12.10 (hora de nuestro país) en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff. Una semana más tarde contra Escocia (domingo 16 desde las 12.10) en el estadio Murrayfield de Edimburgo y por último ante Inglaterra el domingo 23 a las 13.10 en Twickenham (Londres).
A continuación, los 32 convocados:
Forwards
ALEMANNO, Matías
CORIA MARCHETTI, Francisco
DELGADO, Pedro
ELÍAS, Efraín
GALLO, Thomas
GONZÁLEZ, Juan Martín
GRONDONA, Santiago
KREMER, Marcos
MATERA, Pablo
MONTOYA, Julián
OVIEDO, Joaquín
PEDEMONTE, Bautista
PETTI, Guido
RAPETTI, Tomás
RUIZ, Ignacio
VIVAS, Mayco
WENGER, Boris
Backs
BENÍTEZ CRUZ, Simón
BERTRANOU, Gonzalo
CARRERAS, Mateo
CARRERAS, Santiago
CHOCOBARES, Santiago
DELGUY, Bautista
ELIZALDE, Benjamín
ISGRÓ, Rodrigo
MALLÍA, Juan Cruz
MENDY, Ignacio
MORONI, Matías
MOYANO, Agustín
PICCARDO, Justo
PRISCIANTELLI, Gerónimo
ROGER, Nicolás