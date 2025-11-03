Otra más de Stemphelet: le volvió a dar prisión domiciliaria a una condenada a perpetua

El juicio que terminó con la perpetua a Fernández se realizó a fines de 2015.

En un hecho judicial que no debe tener precedentes, la Cámara Penal de Bahía Blanca revocó, por segunda vez en un año, el beneficio de la prisión domiciliaria a una "viuda negra" que fue condenada a prisión perpetua por robarle y terminar con la vida de un hombre de 73 años.

Se trata del freno a un nuevo y polémico fallo del titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, Onildo Stemphelet.

En 2024, el controvertido juez le había dado el beneficio a Andrea Soledad "Coca" Fernández porque la mujer padece una lumbalgia con hernia discal y, según asegura, no recibe el tratamiento adecuado en la cárcel.

Sin embargo, la Sala I de la Cámara revocó esa decisión, pero hace unos días Stemphelet volvió a aceptar un nuevo pedido de la defensa de la condenada y, una vez más, la Cámara dio marcha atrás.

De todas maneras, como todavía no está firme la reciente resolución de los camaristas, Fernández permanece en la actualidad con detención domiciliaria y tobillera electrónica.

"Coca" fue condenada a perpetua por el homicidio de Néstor Bauza, registrado en la vivienda del hombre, ubicada en Piedra Buena 358 de nuestra ciudad.

El ataque se produjo el 16 de abril de 2014, cuando se encontró al hombre sin vida, con un cinturón que daba dos o tres vueltas alrededor de su cuello.

Sin dictamen médico

En el último fallo, la Sala I de la Cámara (votos de los doctores Cristian Yesari y Gustavo Barbieri) insistió con que "no hay dictamen médico que informe que la interna no pueda ser tratada dentro de la unidad penal, al menos a la fecha".

Se aclaró que desde el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº 4 se aclaró que Fernández, diagnosticada con una lumbalgia crónica, "no presenta patología aguda al momento del examen".

Además aclararon que está a la espera de una resonancia magnética en el hospital Penna y que se encuentra medicada y bajo asistencia psicológica.

"Puede permanecer alojada en este establecimiento carcelario", señalaron desde el sector sanitario de la prisión a mediados de este año.

La revocatoria dictada por la Cámara podrá ser apelada por la defensa a Casación, con lo cual, mientras tanto, la mujer seguirá detenida en su domicilio.

La conducta del juez Stemphelet, quien en 2023 zafó en un jury de enjuiciamiento por otra cuestión, está siendo analizada la Corte provincial a partir de "actuaciones disciplinarias activas" en medio de un sumario de trámite reservado que fue impulsado por la Procuración General bonaerense.