Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.493,63 para la venta y de $1.440,71 para la compra en Bahía Blanca, registrando un alza de 1,09% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.455,00 (-0,34%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.430 (-1,04%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, llegó a $1.937 (+1,02), el MEP cotizó a $1.490,30 (+0,90%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.512 (+0,64%).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 658 puntos básicos (-0,45%).