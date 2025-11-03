CyberMonday 2025: ropa, celulares y electrónica, lo más buscado en TikTok para los descuentos

Una nueva edición del CyberMonday, comenzó y un informe de TikTok reveló los hábitos de consumo de los argentinos y qué productos lideran sus búsquedas en la plataforma.

TikTok se ha consolidado como un jugador clave en las temporadas de descuentos, superando a otros medios3. Según un estudio de la compañía, 1 de cada 3 personas recurre a la plataforma para ver reseñas antes de realizar compras 4, y 2 de cada 3 usuarios descubren nuevas marcas o productos allí5.

El impacto es tan fuerte que la tendencia #TikTokMeHizoComprarlo ya acumuló 35 millones de visualizaciones en Argentina en lo que va de 2025.

Los productos más buscados en TikTok

El informe de TikTok detalla cuáles son las categorías que más buscan los argentinos en la plataforma de cara a las temporadas de descuentos:

Ropa, zapatos y accesorios: 66%.

Teléfonos celulares: 51%.

Electrónicos (TV, computadoras, cámaras): 51%.

Fragancias: 39%.

Línea blanca y electrodomésticos: 33%.

Turismo: 31%.

El "Efecto TikTok" en la decisión de compra

El estudio revela que la plataforma es decisiva en el proceso de compra. 8 de cada 10 usuarios han sido inspirados por TikTok a buscar contenido para sus compras y están dispuestos a adquirir algo si lo ven allí. En la Generación Z (los más jóvenes), este porcentaje sube al 88%.

Antes de tomar la decisión, los usuarios usan TikTok para:

Ver reseñas de productos (39%).

Buscar tips de compras (34%).

Mirar videos con códigos de descuentos (32%).

Una vez que ven algo que les gusta, el 44% lo guarda para consultarlo después, el 40% compara precios en sitios web y el 39% visita la tienda en línea.

La Generación Z y la popularidad de los productos chinos

El informe también destaca los hábitos específicos de la Generación Z, que busca contenidos como tips de descuentos (34%), unboxings (28%) y contenido de marcas "emocionales" (24%).

Finalmente, el estudio señala la popularidad de los productos de origen chino: el 59% de los usuarios afirmó que le gusta ver productos y marcas de empresas de aquel país en TikTok, y el 55% definió sus promociones como "atractivas". (NA)