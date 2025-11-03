Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.1°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.1°

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

23.1°
Fútbol.

Mundial Sub 17: Argentina pierde 2 a 1 ante Bélgica

xxxx

El seleccionado de Argentina pierde 2 a 1 ante Bélgica en el debut por el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

El cotejo corresponde a la primera fecha del Grupo D.

El combinado albiceleste, que conduce Diego Placente, se puso en ventaja a los 36 minutos. Ramiro Tulián la capturó adentro del área y no dudó.

 

Y en la última jugada de la primera etapa y luego de dos intentos de despejes fallidos, De Kimpe estampó la paridad para los europeos.

Ya en el segundo período, Bélgica aprovechó la fragilidad defensiva del rival y dio vuelta el score a los 15 minutos por intermedio de Stan Naert.

Lo que viene

--Jueves (9:45): Argentina vs Túnez.

--Domingo (8:45): Argentina vs Fiji.

--Otros resultados: Costa Rica 1, Emiratos Arabes 1; Sudáfrica 3, Bolivia 1; Senegal 0, Croacia 0 y Japón 2, Marruecos 0.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE