Mundial Sub 17: Argentina pierde 2 a 1 ante Bélgica

El seleccionado de Argentina pierde 2 a 1 ante Bélgica en el debut por el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

El cotejo corresponde a la primera fecha del Grupo D.

El combinado albiceleste, que conduce Diego Placente, se puso en ventaja a los 36 minutos. Ramiro Tulián la capturó adentro del área y no dudó.

Y en la última jugada de la primera etapa y luego de dos intentos de despejes fallidos, De Kimpe estampó la paridad para los europeos.

Ya en el segundo período, Bélgica aprovechó la fragilidad defensiva del rival y dio vuelta el score a los 15 minutos por intermedio de Stan Naert.

Lo que viene

--Jueves (9:45): Argentina vs Túnez.

--Domingo (8:45): Argentina vs Fiji.

--Otros resultados: Costa Rica 1, Emiratos Arabes 1; Sudáfrica 3, Bolivia 1; Senegal 0, Croacia 0 y Japón 2, Marruecos 0.