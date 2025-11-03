Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Los Mosquitos vuelven al escenario local con su humor musical que no envejece

El show será el Sábado 8 de Noviembre a las 21 horas en el Gran Plaza Teatro y las entradas se encuentran disponibles en ticketbahia.com

Tras más de tres décadas de risas, canciones y personajes inolvidables, el dúo humorístico Los Mosquitos regresa al escenario con una nueva función que combina música, chistes, cuentos y una participación constante del público para crear un espectáculo donde todos son protagonistas.

El show fusiona humor sano, música original y un estilo propio que apela al ingenio más que a los chistes fáciles. Canciones de su autoría, instrumentos poco convencionales y la interacción directa con la audiencia hacen de cada presentación una experiencia cálida, cercana y memorable.

Si buscás una noche distinta, cargada de buena onda y creatividad, no te pierdas esta nueva cita con Los Mosquitos. Las entradas ya están a la venta en ticketbahia.com.

