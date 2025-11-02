Un adolescente fue asesinado de una puñalada durante una pelea frente al casino de Necochea

Un adolescente de 15 años fue asesinado de una puñalada durante una pelea frente al casino de la ciudad bonaerense de Necochea. El agresor, de 17 años, está detenido.

El ataque ocurrió en la medianoche del viernes en el estacionamiento de Avenida 2, donde otros jóvenes alentaron la agresión, la grabaron y difundieron el video a través de redes sociales.

Las imágenes, que ya están en manos de la Justicia, muestran a dos adolescentes enfrentándose cuerpo a cuerpo mientras un grupo de chicos los rodeaba, filmaba y gritaba. En medio del forcejeo, uno de ellos sacó un cuchillo y apuñaló al otro en la ingle. El arma cayó al piso, pero un testigo la levantó y se la devolvió al agresor.

Todo ocurrió en menos de dos minutos. El video, que circula por WhatsApp, es una prueba clave para la investigación, ya que permitió identificar al atacante.

Luego de un llamado al 911, la policía llegó al lugar y encontró a la víctima inconsciente. El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, donde los médicos intentaron salvarlo, pero murió al día siguiente por la gravedad de la herida que le provocó un shock hipovolémico. (TN)