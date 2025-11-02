Ruta 51: un menor falleció y otro resultó gravemente tras el choque entre una moto y un camión

Un menor falleció esta tarde y otro resultó gravemente herido como consecuencia de las heridas sufridas durante el choque entre una moto y un camión en la Ruta provincial 51, a la altura del partido de Coronel Pringles.

De acuerdo con la información policial, el accidente se produjo cerca de las 18.10 cuando una moto Corven Hunter 150cc conducida por un menor de 16, quien viajaba acompañado por otro de 14, colisionó en la 51, a la altura de los boulevares 64 y 68, contra un camión Scania, manejado por un hombre de 43, quien se dirigía en sentido Norte-Sur.

Como consecuencia del impacto, el motociclista de 16 falleció en el acto mientras que su acompañante debió ser trasladado al hospital local.

La ruta se encuentra cortada con desvío de tránsito hasta que concluyan las pericias por parte Policia Cientifica de Coronel Suarez.