El incendio de la Iglesia de Pehuen Co: allanaron la casa de un menor

Tras una orden de allanamiento, personal policial de Coronel Rosales encontró este domingo material que estaría directamente relacionado con el incendio de la iglesia ubicada en la localidad balnearia de Pehuen Co.

De acuerdo con el reporte de la fuerza, los efectivos iniciaron actuaciones de oficio para determinar las causas y posibles intenciones detrás del siniestro que destruyó por completo el templo ubicado en avenida San Martín y Lauquen Mapu.

Como parte de los trabajos de investigación, el personal "constató pintadas tipo grafitis en distintos puntos de la localidad con pintadas tales como CALL 666 (el llamado Satanás diablo etc) y cruces invertida o estrellas de cinco puntos o leyendas Black metal".

Del análisis de las cámaras de seguridad, redes sociales y declaraciones, se permitió establecer que "ambos hechos guardan relación entre si", logrando establecer como autor del mismo a un joven de 15 años, residente de Pehuen Co.

Interviene en la causa, caratulada como "Daño y Averiguación causal de incendio", la UFIJRPJ Nro. 1 de Menores del DJBB .