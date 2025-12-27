Balance en Tribunales: el dolo eventual fue “figura destacada” durante 2025

Leguizamo recibió este año la condena más alta en la historia de Bahía por un hecho vial.

Hasta hace algunos años era impensado que un choque concluyera con una pena de prisión efectiva para el responsable penal de la acción.

El lamentable crecimiento de la siniestralidad vial, el fuerte impulso de las organizaciones que cobijan a familiares de las víctimas y la obligación de poner un freno a semejante drama están llevando a un necesario cambio de paradigma.

Cada vez menos se habla de "accidentes", sino de incidentes, y cada vez son más fuertes las condenas para quienes dejan vidas en el camino por no respetar las leyes de tránsito.

La Justicia de Bahía Blanca, en este último sentido, viene marcando un rumbo que quedó ratificado en el año que termina.

Del balance de los juicios que se realizaron en los tribunales de nuestra ciudad durante 2025 destacan al menos dos en los cuales se consideraron a vehículos prácticamente como armas de fuego.

El más importante, por su resultado, se dio en octubre, cuando se produjo la pena más alta dada en el Departamento Judicial Bahía Blanca por un hecho vial.

Se trata de la pena a 14 años de prisión que recibió Ángela Leguizamo, la mujer trans que conducía drogada, a más de 100 kilómetros por hora y pasando semáforos en rojo cuando embistió y mató, en pleno centro, a la motociclista Sandra Romero.

El fallo del Tribunal en lo Criminal N° 3 -de los más altos del país en estas circunstancias- calificó al delito como homicidio simple con dolo eventual, a diferencia del homicidio culposo (imprudencia o negligencia) con el cual se solían encuadrar este tipo de conductas hace tiempo.

Y no fue el único caso del año. En agosto, el Tribunal en lo Criminal N° 2 también consideró como homicidio simple con dolo eventual la conducta de Héctor Fabián Seijas y le impuso 8 años de cárcel.

Se trata del motociclista que, en enero pasado, cuando realizaba "willy" en una zona de Ingeniero White, embistió y mató a otro joven que también iba en moto, Walter Binaghi.

El dolo eventual en el homicidio se da cuando el acusado pudo representarse, en su fuero íntimo, que podía llegar al resultado que generó al decidir su acción, sin importarle las consecuencias (si pasás un semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora sabés que podés matar).

Esa figura, cada vez más aplicada en nuestro ámbito para cuestiones de tránsito, prevé la misma pena (8 a 25 años de prisión) que quien mata a otro de manera dolosa con un arma de fuego o un cuchillo.

Debates de impacto

El año que termina resolvió en juicio otras causas resonantes en el ámbito de los tribunales provinciales.

En abril, por caso, se dio una de las sanciones más duras por un delito de tipo sexual.

El masajista Pablo Esteban Sebeca recibió 22 años de cárcel al ser declarado culpable por un jurado popular en 6 hechos de abuso cometidos a distintas clientas. entre 2016 y 2023.

La jueza Daniela Castaño, del Tribunal en lo Criminal N° 3, confirmó la pena después de la declaración de culpabilidad del jurado.

Ese mismo mes se juzgó el crimen de un hincha de Villa Mitre, Gastón Ortega, en medio de una interna de la barra tricolor,

pero se encontró culpable a Facundo Solís de homicidio culposo y no doloso. El imputado recibió 6 años de prisión.

En mayo recibió prisión perpetua Nora Marta Lozano, una mujer oriunda del conurbano que fue condenada por matar a puñaladas a Jorge Scali, hijo de su fallecida pareja, quien se encontraba internado en un geriátrico de Patagones.

En septiembre de 2022, Lozano retiró del hogar a Scali y se habría aprovechado de su estado de indefensión -tenía discapacidad visual e intelectual- y le asestó 28 puñaladas para luego abandonar su cuerpo en una banquina de la ruta 3 sur.

Los investigadores establecieron que el móvil de la mujer era económico, para quedarse con la pensión y otros bienes que pertenecerían a Scali.

Otro juicio impactante se registró en junio y también terminó en perpetua.

Fue para el abogado Fabián Rossi, sentenciado por el crimen, con sello narco, de Juan Ramón Romero Miranda, en una vivienda del barrio Patagonia.

Un jurado popular lo declaró culpable y el juez técnico Eduardo d'Empaire le impuso esa sanción.

En el mismo debate fue condenado, a 15 años de prisión, el coprocesado Juan Manuel Mejuto quien, según el jurado, tuvo una participación secundaria en el delito.

Romero Miranda, conocido como "Mendocino", fue asesinado en septiembre de 2021. Tanto él como los acusados estaban relacionados con el negocio de la droga en Bahía Blanca.

En septiembre se juzgó, con jurado popular, un homicidio cometido en el club Nuevos Horizontes, en el barrio San Martín.

Mariano Heit fue declarado culpable por el crimen de Sandro Nungeser (43).

El hecho se produjo el 1 de junio de 2024 cuando, luego de una discusión, el agresor salió del salón y al regresar le aplicó un puntazo en el tórax a Nungeser con un cuchillo de carnicero y luego se retiró, siendo detenido poco después en Juan Molina al 1.100.

En el club se había organizado un asado familiar, con la concurrencia de unas 30 personas y a cargo del nuevo administrador de la cantina.

El mes pasado, en otro debate destacado de 2025, el comerciante chino Xiling Jiang, imputado de manosear a distintas empleadas en un supermercado de la segunda cuadra de la calle 11 de Abril, fue condenado.

El chino, conocido como "Leo", fue sancionado con una pena de tres años de prisión en suspenso, aplicada por el juez Gabriel Giuliani, del Juzgado en lo Correccional Nº 1.

"Leo" no fue a prisión porque no registra antecedentes penales y el encierro efectivo no cumpliría los objetivos de una primera condena, evitando el efecto criminógeno de las sanciones cortas.

De todas maneras, tiene que cumplir reglas de conducta, como fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados y no acercarse a menos de 100 metros de las víctimas ni tampoco comunicarse por teléfono o redes sociales.

Un caso resonante pasó para marzo

Femicidio. El crimen de la soldado Yoselie Herrera Nadal (21) también debía hacerse en 2025, pero se suspendió (por segunda vez) tras la renuncia de la defensora Fabiana Vannini

Acusado. Su pareja, también militar, el chaqueño Jorge Rojas, aguarda el juicio en prisión.

Lentitud. "La justicia es muy lenta y eso es injusto", advirtió Lorena, tía de la joven.

Reprogramación. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 fijó nueva fecha de juicio: 16, 17 y 19 de marzo de 2026.