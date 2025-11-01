Un incendio destruyó la capilla de Pehuen Co

La policía investiga el origen de un incendio que esta madrugada causó la destrucción de la capilla Sagrada Familia de Pehuen Co.

Voceros consultados indicaron que el siniestro se registró poco después de la 1, en Avenida San Martín y Lauquen Mapu.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas en el lugar para sofocar las llamas y evitar la afectación de propiedades linderas.

Las fuentes señalaron que el fuego tomó rápidamente la estructura de madera de la capilla, provocando la caída del techo y daños totales.

También mencionaron que se aguardan los peritajes para determinar la forma en que se produjo el inicio de las llamas.

La Capilla Sagrada Familia fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá.

La construcción de las paredes se realizaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

En 2004 comenzaron las obras de ampliación para incrementar su capacidad inicial, finalizadas justo a tiempo para celebrar los 50 años de existencia del templo.