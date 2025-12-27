Italia: con gol de Nico Paz, el Como ganó y se ilusiona en la Serie A

Nicolás Paz anotó un golazo para el Como. Foto: NA.

El Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce, con un gol del volante ofensivo argentino Nicolás Paz, por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes.

El encargado de abrir el marcador fue justamente el argentino -hijo del bahiense Pablo Paz- quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna, ya que su remate desde muy lejos se desvió en un rival y descolocó al arquero Wladimiro Falcone.

Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para Nico Paz, quien está a solo dos del máximo anotador, que es el bahiense Lautaro Martínez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.

Nico, de chico, y su papá el bahiense Pablo Paz. Foto: El Destape.

Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento.

Al término del encuentro Paz fue elegido el mejor jugador del partido.

Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos.

Más temprano, el Parma le ganó 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la zona roja. (NA).