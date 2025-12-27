Italia: con gol de Nico Paz, el Como ganó y se ilusiona en la Serie A
El argentino, hijo del bahiense Pablo Paz, es una de las grandes figuras de la temporada en la liga italiana.
El Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce, con un gol del volante ofensivo argentino Nicolás Paz, por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes.
El encargado de abrir el marcador fue justamente el argentino -hijo del bahiense Pablo Paz- quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna, ya que su remate desde muy lejos se desvió en un rival y descolocó al arquero Wladimiro Falcone.
Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para Nico Paz, quien está a solo dos del máximo anotador, que es el bahiense Lautaro Martínez.
El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística.
Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento.
Al término del encuentro Paz fue elegido el mejor jugador del partido.
Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos.
Más temprano, el Parma le ganó 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la zona roja. (NA).