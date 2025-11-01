Pehuen Co: investigan pintadas satánicas y posible vínculo con el incendio de la capilla

Una de las pintadas realizadas durante la noche

Luego de lo que fue el incendio de la capilla de Pehuen Co en la madrugada de este sábado, se inició una investigación por pintadas en distintos puntos de la localidad con mensajes satánicos.

El destacamento de Policía del balneario rosaleño labró actuaciones por varias pintadas con mensajes de carácter satánico, además se está detrás de las causas del origen del incendio de la iglesia de Pehuen Co. Allí trabajaron peritos bomberos para determinar el origen del foco ígneo. Además, se está tratando de establecer si existe algún tipo de vínculo entre los dos hechos producidos en las primeras horas del sábado.

En el incendio trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios durante varias horas para sofocar las llamas y evitar la afectación de propiedades linderas.

La Capilla Sagrada Familia fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá.

La construcción de las paredes se realizaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.