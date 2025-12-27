Diez municipios se unen para mejorar la seguridad vial en la zona

Los municipios de Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Tornquist y Tres Arroyos impulsan de manera conjunta una campaña de seguridad vial en toda la zona, con el objetivo principal de fortalecer la concientización y la prevención de siniestros viales en la región.

En esta oportunidad, la Campaña Regional de Seguridad Vial hace foco en una cuestión cotidiana, que genera muchos inconvenientes a la hora de conducir: el uso del teléfono celular. Así, bajo el lema “Despacio y sin celular. Lo importante es llegar”, la campaña regional ya se está llevando a cabo en gran parte de la región.

La iniciativa surgió a partir de un diagnóstico compartido entre los gobiernos locales, que identifica problemáticas comunes vinculadas al tránsito. Entre ellas, se explicó, se encuentra el uso del teléfono celular al volante, una de las principales causas de distracción y factor de riesgo en la conducción.

En ese sentido, Sergio Jackson, secretario de Gobierno y Seguridad de la comuna de Coronel Pringles, uno de los municipios que forman parte del proyecto, manifestó la importancia de no utilizar estos aparatos al momento de manejar un vehículo, ya que “el teléfono celular reduce un 40% la capacidad de reflejos”.

“Por supuesto, también es importantísimo respetar las velocidades máximas, en ciudad y en ruta. Es imposible disminuir los accidentes de tránsito si no colaboramos todos”, advirtió.

De esta manera, a través del trabajo articulado de distintas áreas municipales relacionadas con gobierno, seguridad, tránsito, educación y prevención, la campaña busca promover conductas responsables, reducir situaciones de riesgo y reforzar el cumplimiento de las normas viales, poniendo el foco en el cuidado de la vida.

Por ello, se hace un especial hincapié en cuestiones como conducir a una velocidad adecuada, evitar distracciones y respetar las normas de tránsito son acciones fundamentales para prevenir accidentes.

En este sentido, los diez municipios de la región reafirman su compromiso con la seguridad vial, entendiendo que la prevención y la concientización son herramientas clave para generar cambios sostenidos en el comportamiento de quienes circulan por calles y rutas.

Además, consideran que estos cambios involucran necesariamente a los diferentes estamentos del estado y a cada ciudadano, por lo cual la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

Causa principal

De acuerdo a las estadísticas, la principal causa de los accidentes de tránsito es la distracción al volante: en Argentina y en el resto del mundo, es el uso del celular el primer motivo por el que los conductores pierden el control al manejar.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2023 se produjeron 4.369 fallecimientos debido a 3.642 choques. En ese año se dieron 12 muertes por día debido a accidentes viales. Al año siguiente hubo 2.343 accidentes, que provocaron 3.894 fallecimientos.

En este marco, el principal factor de distracción al volante -es decir, lo que causa la mayoría de los problemas en el tránsito- es el uso del celular: responder un llamado o un mensaje o ver una notificación en el teléfono puede parecer algo muy poco importante a la hora de manejar y casi no es considerado una distracción por los conductores.

Sin embargo, bajar la vista solo 3 segundos en un auto que va a 60 kilómetros por hora provoca que se avance más de 50 metros sin tener una visión de lo que hay en el camino. Del mismo modo, las precauciones para evitar siniestros también buscan que no se manipulen los GPS o que los conductores no se volteen para hablar con alguien que viaja en los asientos de atrás mientras se conduce, debido a que pueden provocar el mismo nivel de distracción, posibilitando que haya accidentes.



Mente libre

Según la asociación civil Luchemos por la vida, la atención que demanda la comunicación telefónica, distrae al conductor y la tensión que puede provocar el contenido de la llamada perturba su tarea de conducir, con la consecuente producción de demoras o errores en las acciones.

“Esto no se soluciona con un teléfono manos libres. La cuestión es tener la “mente libre” de cualquier otra preocupación que no sea la conducción”, se explica.

Al respecto, se indica que al hablar por teléfono se pierde la capacidad de concentración necesaria para conducir: no se mantiene una velocidad constante, la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente entre medio y dos segundos, dependiendo del conductor.

“Tras minuto y medio de hablar por el móvil, el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardíaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar”, se asegura. (Agencia Coronel Pringles)