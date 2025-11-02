Olimpo recibe a Kimberley con la chance de dar un paso más hacia el ascenso

Alan Murialdo marcó en Mar del Plata un tanto que hoy puede ser clave, en la revancha ante Kimberley. Fotos: Archivo-La Nueva.

Olimpo recibe esta tarde a Kimberley de Mar del Plata, por la revancha de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El partido comenzará a las 16 en el Roberto Carminatti y será dirigido por Fernando Rekers.

Tras el 1 a 1 en la ida, al aurinegro le alcanzará con otro empate para avanzar de fase ya que tiene ventaja deportiva.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En caso de avanzar, el equipo bahiense se medirá en la próxima instancia ante Douglas Haig de Pergamino, que ayer eliminó a Argentino de Monte Maíz, tras igualar 1 a 1 en la revancha en Córdoba y cerró el global 3 a 1.

Esto, además, le permitiría a Olimpo mantener la ventaja deportiva y definiendo la serie en casa.

*Cómo llegan

Olimpo y Kimberley disputaron la ida en Mar del Plata el pasado 20 de octubre, antes del parate por las elecciones.

Esa tarde en el José Alberto Valle, el aurinegro comenzó en desventaja por el gol al minuto de Leonardo Vázquez y el luego lo empató sobre el cierre, con el primer tanto de Alan Murialdo en la temporada, quien convirtió a los 86.

Este juego fue el cuarto encuentro entre Olimpo y Kimberley en la temporada y hasta el momento fueron todas victorias aurinegras.

El primer duelo se dio el 12 de abril en el Roberto Carminatti, con victoria del dueño de casa por 2 a 1 con goles de Leandro Espejo y Félix Villacorta. Ávila descontó para la visita.

En la revancha de la primera fase, el equipo bahiense se impuso por 1 a 0 en La Feliz con un golazo de su capitán Martín Ferreyra.

Mientras que por el Nonagonal y otra vez en el José A. Valle, Olimpo se impuso por 1 a 0 con festejo de Cristian Amarilla.

*Los elegidos

Entre los 20 convocados de Olimpo, hay tres ausencias por lesión, según confirmaron desde la institución.

Se trata del arquero Matías Ibáñez (pubalgia), el defensor Federico Pérez (desgarro en el gemelo) y el volante Albaro Pavón (lesión en el menisco, será operado el 11 de noviembre).

A causa de esto, el arquero suplente será el juvenil Mirko Rojas.

Además, sobresale el regreso de Gastón Vega, quien tras la lesión en la rodilla ya había sumado minutos en la Liga del Sur, en el empato 2 a 2 ante Sporting.

De esta manera, los elegidos por Mauricio Gigante para esta tarde son:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Mirko Rojas.

-Defensores: Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi, Tomás Oneto, Gastón Vega y Juan Pablo Vivas.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Agustín Curruhuinca, Ivo Di Búo, Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Ezequiel Gallegos, Gonzalo Groba, Diego Ramírez y Nicolás Villagra.

-Delantero: Alan Murialdo, Martín Prost y Gonzalo Tarifa

*El árbitro

Fernando Rekers dirigirá por quinta vez a Olimpo y hasta el momento el aurinegro acumula 4 empates y una derrota con el cordobés como juez.

La última vez que Rekers dirigió al equipo bahiense fue justamente en el clásico ante Villa Mitre, que terminó 1 a 1 en El Fortín.

Los otros antecedentes fueron en 2023 1-1 ante Santamarina en Bahía y en 2024: 0 a 0 ante Camioneros de visitante, derrota 1 a 0 en Tandil ante Santamarina y 0 a 0 frente a Sarmiento en el Carminatti.

*Pasaron Brown y Douglas

La revancha de los octavos de final comenzó el viernes, con la derrota pero clasificación de Guillermo Brown de Puerto Madryn ante Sportivo San Francisco como visitante.

El elenco chubutense cayó por 1 a 0 (gol de Mariano Sagristani, a los 12 minutos) pero avanzó por el global, tras el 2 a 0 en la ida.

En la próximo instancia, Brown, que antes había eliminado a Villa Mitre en El Fortín, se medirá en cuartos ante Atlético Rafaela, que perdió la final por el ascenso ante Ciudad Bolívar.

Además, ayer sábado, Douglas Haig empató como visitante ante Argentino Monte Maíz

Mientras que hoy, además de la presentación de Olimpo, habrá otros tres encuentros: Deportivo Rincón de Los Sauces (1) - 9 de Julio de Rafaela (2) -dirige el bahiense Juan Ignacio Nebbietti-; San Martín de Formosa (1) - Costa Brava (1) -Guillermo González-; Gimnasia de Chivilcoy (0) - Juventud Antonia de Salta (0) -Nahuel Viñas-; y Sarmiento de La Banda (0) - Atenas de Río Cuarto (1) -José Díaz-.