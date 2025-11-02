Buscan a una mujer que fue vista por última vez cuando planeaba viajar de La Plata a Bahía Blanca

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Patagones solicita toda la colaboración posible para dar con el paradero de Paula Gabriela Inchetronn, de 54 años, quien fue vista por última vez en la mañana del pasado viernes 31 de octubre en calle 13 Nº 1235, de la ciudad de La Plata.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer buscada señaló ese día que se dirigía a la terminal de ómnibus de la capital provincial para viajar hacia Bahía Blanca.

La mujer mide 1,60 metros, pesa aproximadamente 70 kilos, es de contextura física delgada, tiene cabello castaño oscuro por sobre los hombros, ojos color marrones y tez trigueña.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al momento de ausentarse se desconoce vestimenta o si llevaba documentación o dinero en efectivo.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse a los teléfonos del Destacamento Policía Seguridad Comunal Stroeder (02920-491001 y 02920-491014), al Servicio de Emergencias 911, o a la comisaría más cercana.