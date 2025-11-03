Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Bahía Blanca | Lunes, 03 de noviembre

Aplausos.

Savoretti llega a Bahía con un discazo: “La inercia del carnaval”

El bahiense, quien reside hace ya varios años en la Ciudad de Buenos Aires, regresa a sus pagos para presentar su reciente producción, un disco que no pasará inadvertido.

Diego Savoretti.

   Diego Savoretti y Los Indescriptibles volverán a presentarse en Bahía Blanca, esta vez en Kánika (Belgrano 249), el próximo sábado 29 de noviembre, a las 21.30. Esto será en el marco de la gira presentación de su nuevo álbum “La Inercia del Carnaval”, editado a mediados de 2025 y ya disponible en todas las plataformas digitales.

   Las entradas se consiguen a través de Ticketbahia.com

   Después de un intenso trabajo de composición y producción, Savoretti y su banda llegan con un espectáculo que promete combinar la profundidad poética y la fuerza interpretativa que caracterizan su propuesta artística. El show incluirá las nuevas canciones del disco —entre ellas, “La Inercia del Carnaval” y “Guitarras de Cristal”— junto a un recorrido por temas emblemáticos de su trayectoria.

Un disco con varias capas

   “La Inercia del Carnaval” está integrado por 14 canciones que transitan diversos géneros y paisajes sonoros, en una búsqueda que el propio artista describe como “un viaje hacia la emoción desde la precisión sonora”. El álbum fue grabado y mezclado en Supercharango y Délfor Estudio Móvil, con Javier Mazzarol en la mezcla y Daniel Ovie en la masterización.

   La producción artística estuvo a cargo de Diego Savoretti, quien también compuso la totalidad de las letras y músicas, mientras que la producción ejecutiva contó con la participación de Facundo Martínez, Federico Zárate, Guillermina Rodríguez y el propio Savoretti.

   Entre los momentos más destacados del disco, sobresale la canción que le da nombre, “La Inercia del Carnaval”, que incluye un audio original de la primera entrevista a las Madres de Plaza de Mayo, realizada por Jan Van Der Putten y Frits Jelle Barend durante el Mundial de Fútbol de 1978. También se destaca “Guitarras de Cristal”, un homenaje a la memoria de Hernán Crosina, amigo y socio fundador de Los Indescriptibles, con la participación especial del bandoneonista Lisandro Adrover en este tema y en “Vestido Gris”.

   La portada del álbum, un payaso pintado al óleo por Andrea Savoretti, fue diseñada y editada por Jorge Altamiranda, completando una obra de arte integral.

Sobre Diego Savoretti

Diego Savoretti (Bahía Blanca, 1980) es músico, cantante, productor y compositor. Lidera el proyecto Diego Savoretti y Los Indescriptibles, que él mismo define como “un espacio infinito donde no entra nada”. Su obra se enmarca dentro de la canción de autor con impronta de banda y una cuidada sensibilidad instrumental.

A lo largo de su trayectoria ha presentado proyectos reconocidos como “Nietos”, dedicado a Las Abuelas de Plaza de Mayo, y ha compuesto la música para la versión teatral de Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman, dirigida por Norma Aleandro y protagonizada por Andrea Pietra y Ricardo Darín.

📅 Fecha: Sábado 29 de noviembre

🕤 Hora: 21.30

📍 Lugar: Kánika – Belgrano 249, Bahía Blanca

