Fuerte salto del salario pretendido: ya roza el millón ochocientos

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario pretendido promedio alcanzó en septiembre los 1.798.696 pesos por mes. Esto representa un aumento del 6,16% respecto al mes anterior y se posiciona como el segundo aumento más alto del año luego de enero (7,30%).

Respecto a la inflación el salario pretendido promedio se ubica 4,06 puntos porcentuales por encima de la mensual, que fue del 2,1%.

Entre enero y septiembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,88%, ubicándose 17,88% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (22,0%). En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%, superando la inflación interanual del 31,8%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En septiembre, el salario requerido promedio por los hombres fue de 1.847.412 pesos por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de 1.763.840 pesos por mes. De esta manera, la brecha de la remuneración pretendida según género es de 4,74% a favor de los varones.

En comparación con agosto, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 5,59%, mientras que el de las mujeres subió un 7,48%.

La brecha de género en el segmento junior registra 3,18% con salarios promedio de 1.247.488 y 1.208.983 pesos por mes para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior es de 2,30% con remuneraciones de 1.903.816 y 1.861.079 pesos por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 16,71% con sueldos de 2.633.975 y 2.256.941 pesos por mes.

“En septiembre, el salario pretendido promedio en septiembre fue de 1.798.696 pesos por mes. Las pretensiones salariales registraron un incremento del 6,16% respecto al mes anterior y alcanzaron el segundo aumento más alto en lo que va del año. Además la brecha salarial de género llegó a su punto más bajo del 2025 con un 4,74% a favor de los hombres”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Por puestos

Según el seniority del puesto, el sueldo promedio en las posiciones de supervisor y jefe en septiembre fue de 2.493.730 pesos por mes, con un aumento de 4,65% respecto al mes anterior; en la categoría semi senior y senior fue de 1.857.598 pesos por mes, con un incremento de 6,54%; y en los niveles junior fue de 1.242.405 pesos por mes con un incremento del 6,22%.

En las posiciones junior, el sector de Recursos Humanos es el que presenta la mayor pretensión salarial durante septiembre, con 1.405.000 pesos por mes. Le siguen el área de Producción, Abastecimiento y Logística con 1.331.696 pesos por mes; y Administración y Finanzas con 1.280.592 pesos por mes. El resto de los sectores están por debajo del promedio junior que es de 1.242.405 pesos por mes.

Las mayores subas en el acumulado anual se dan en el sector Otros, con una suba del 38,08%. Por el contrario, Tecnología y Sistemas es el de menor aumento, con un 17,87%. El acumulado promedio en las posiciones junior es de 32,86%.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos son para el área de Recursos Humanos con 2.100.000 pesos por mes. Le siguen Administración y Finanzas con 2.023.421 pesos por mes; Producción, Abastecimiento y Logística con 2.022.826 pesos por mes; y Tecnología y Sistemas con 1.875.357 pesos por mes. El resto de los sectores se encuentran por debajo del promedio semi senior y senior que es de 1.857.598 pesos por mes.

En el acumulado anual, el sector de Marketing y Comunicación es el que presenta el mayor incremento en este segmento, con una suba de 52,84%.

Mientras que el sector Otros es el de menor crecimiento con 18,46%. El acumulado promedio para las posiciones semi senior y senior es de 39,53%.

Durante septiembre, Seguros presentó el salario pretendido más alto para las posiciones de supervisor y jefe, con 4.375.000 pesos por mes. En el caso de los puestos semi senior y senior, el rol con la pretensión salarial más alta es la de Corporate Finance o Banca de Inversión, con 3.950.000 pesos por mes; y para el segmento junior es Ingeniería en Petróleo y Petroquímica, con 2.625.000 pesos por mes.