Villa Mitre inicia una semana diferente y esta noche conocerá al que vendrá a su casa

Villa Mitre inicia una semana diferente de preparación, porque la misma finalizará el domingo con el partido debut, de local, ante Deportivo Norte de Armstrong, desde las 20.30, arbitraje de Roberto Smith y Rodrigo Reyes Borras.

Justamente su rival debuta esta noche en Junín, visitando a Ciclista, desde las 21. Y por la misma Conferencia Sur, a las 20.30, también se enfrentan Racing (Avellaneda)-El Talar y, a las 21.30, La Unión-Deportivo Viedma.

El viernes fue el lanzamiento de la temporada de la Liga Argentina y anoche se puso en marcha la Conferencia Sur, con las victorias de Gimnasia y Central Entrerriano.

El tripero le ganó a Unión, en Mar del Plata, 95 a 86. Metió 44% en triples (13-29), con 5 de 8 de Agustín Vergara, 3 de 6 de Raúl Pelorosso, 2 de 4 de Pedro Pérez y 2 de 5 de Ezequiel Paz (el ex Villa Mitre), entre los principales anotadores en ese rubro.

En Unión, el puntaltense Juani Bellozas, de reciente paso por Ateneo, en Segunda del torneo local, fue el más rendidor, sumando 19 puntos (8-10 en dobles y 3-3 en libres), más 7 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos.

También fue muy buena la noche de Matías Bernardini, en su regreso al país luego de tres temporadas en Portugal, completando 19 unidades (4-8 en triples, 2-3 en dobles y 3-4 en libres), más 6 asistencias, 3 rebotes y 3 recuperos.

Cayó Viedma

En Gualeguaychú, donde el partido estuvo demorado un largo rato por un inconveniente en uno de los aros, Central Entrerriano venció a Deportivo Viedma, por 84 a 81.

En el local sobresalió Nicolás Reynoso, con 26 puntos (11-11 en libres, 6-7 en dobles y 1-2 en libres), mientras que Aquiles Montani hizo 21, con 5 de 6 en triples.

En los rionegrinos, Nicolás Paletta tuvo una muy buena noche, con 17 puntos (1-1 en triples, 5-7 en dobles y 4-4 en libres), más 4 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos.