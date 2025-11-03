Liga de Suárez: Unión de Tornquist metió la tercera al hilo y Tiro se quedó con el clásico puanense

Unión de Tornquist suma y sigue. Derrotó como visitante a Independiente de Rivera 2 a 1 y dio un paso gigante hacia la clasificación de los playoffs, tras jugarse la 10ª fecha del certamen Clausura de la Liga Regional de Coronel Suárez.

Por su parte, Tiro Federal superó a Puan FC por 3 a 2 y se quedó con el clásico puanense.

Además, El Progreso y Automoto de Tornquist son los primeros clasificados para los octavos de final.

El equipo de Pueblo Santa María se aseguró el boleto tras su victoria por 2-1 en el clásico de las colonias frente a Independiente, en Pueblo San José.

El conjunto de Tornquist, por su lado, obtuvo el pasaje a los cruces sin jugar. Se vio beneficiado por las derrotas de Deportivo Rivera y de Unión Pigüé (ambos 3-1) a manos de Boca y de Deportivo Argentino, respectivamente.

Resultados:

--Zona A: San Martín de Santa Trinidad 0, San Martín de Carhué 3 (Juan Ignacio Calzetta, Diego López y Nahuel López); Independiente SJ 1 (Cristian Roth, de penal), El Progreso 2 (Julián Werner y Francisco Schroh) y Racing de Carhué 2 (Eduardo García --2--), Peñarol de Pigüé 2 (Joaquín Salvi y Emiliano Aliberti). Libre: Club Sarmiento.

--Zona B: Atlético Huanguelén 1 (Elián Fibiger), Blanco y Negro 0; Tiro Federal P 3 (Alejo Lucien --2-- y Tomás Prost), Puan FC 2 (Tobías Zwenger y Facundo Rapetti) y Deportivo Sarmiento 3 (Braian Resch, Maximiliano Arce y Neri Corsi), Peñarol de Guaminí 3 (Héctor Cardozo, César Medina y Ramiro Romando). Libre: Empleados de Comercio.

--Zona C: Boca Juniors 3 (Emanuel Merquel --2-- y Tomás Steinbach, de penal), Deportivo Rivera 1 (Nahuel Azcona); Deportivo Argentino 3 (Rodrigo Poncela y Tobías Albornoz --2--), Uniòn de Pigüé 1 (Gustavo Schilereff) y Deportivo Rivera 1 (Felipe Rojas), Unión de Tornquist 2 (Dylan Aguado --2--). Libre: Automoto.

Las tablas