Salvarezza saltó a la cancha inesperadamente y ya lleva dos vallas en cero

Huracán goza de un gran presente y Matías Salvarezza tuvo que entrar a la cancha por la lesión de su compañero Ezequiel Alonso. Y el 1 respondió con creces tanto contra Libertad como ayer ante Sporting, en las victorias que le permitieron al Globo liderar la tabla del Clausura liguista con una buena luz.

"Tuve que cambiar el chip y estar preparado. A eso hay que sumarle las ganas que tenía de atajar y por eso entré con un plus. Uno también es consciente del momento del equipo, del club, pero siempre con la cabeza tranquila", declaró Mati en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

Con la tranquilidad que lo caracteriza, el golero analizó el presente de un equipo que tiene como meta lograr el segundo tramo del año.

