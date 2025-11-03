Handball: histórico podio y ascenso de Universitario en menores

Los menores masculinos de Universitario hicieron historia en el Torneo Nacional de Clubes C. El elenco bahiense se subió al podio y logró el ascenso.

La competencia se desarrolló en San Rafael, Mendoza, y fue organiza por la Confederación Argentina de Handball.

El elenco albirrojo --conducido por Felipe Etchebarne y Graciana Camargo-- logró uno de los tres ascensos, lo que representa una plaza para la Asociación Bahiense de Handball para el próximo Nacional B 2026.

En la fase de grupos, Uni se impuso ante Estudiantes de Olavarría y Yaciretá de Corrientes y cedió ante Ferrocarril de Concordia.

En el cruce de cuartos de final venció al poderoso Maipú de Mendoza y en semis cayó ante quien finalmente resultó campeón, Club Goliat (Viedma).

En la definición por el tercer puesto, le ganó en un agónico encuentro a Nahuel Huapi de Bariloche.

También participó del torneo el CEF 83 en la categoría menor femenino. El equipo finalizó en la sexta posición y logró mantener la categoría para el próximo año.

El plantel estuvo conformado por Valentino Fortunatti, Uriel González Gelos, Mateo Ignacio Campos, Matías Stasi, Bastian Jordan,

Ignacio Caba, Agustín Carreño, Simón Dubie Eizaguirre, Vicente Massone Ruiz, Lautaro Martin, César Pesce, Juan Ignacio Schwam, Nicolás Cenizo Alvarez (capitán) y Juan José Cherni.

Goleadores: Nicolás Cenizo Alvarez (41 goles); Mateo Ignacio Campos (25); Uriel González Gelos (24), César Pesce (23), Vicente Massone Ruiz (18), Ignacio Caba (9), Juan José Cherni (7), Agustín Carreño (6), Simón Dubie Eizaguirre (5), Bastian Jordan (3), Lautaro Martín (2) y Matías Stasi (1).