Arrestan a un bromista que se alineó con los jugadores australianos en el himno

La Serie Ashes es justamente una serie de tres partidos en los que Australia e Inglaterra se enfrentan de manera tradicional en rugby league, una modalidad de este deporte con 13 jugadores por equipo y contacto total.

El último sábado estos dos países se aprestaban a iniciar el segundo punto en el estadio Hill Dickinson de la ciudad inglesa de Liverpool, cuando en el momento de los himnos irrumpió un humorista con mucha presencia en redes sociales para posar junto al equipo australiano.

Daniel Jarvis (conocido en redes como Jarvo 69), logró esquivar la seguridad del estadio y entró a la cancha sin ser detectado, en parte porque vistió la misma camiseta de los australianos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se puso junto a la estrella de los Canguros, Cameron Munster, mientras sonaba el himno. Munster se percató de la presencia del intruso, pero no se dio cuenta de que era una broma hasta que reconoció a "Jarvo", que tiene un gran número de seguidores en redes sociales.

"Me preguntó ‘¿Puedo ponerme a tu lado y abrazarte?’. Le dije: ‘Sí, hacé lo que tengas que hacer’”, dijo Munster después del partido.

“Creí que tenía algún acuerdo con los Kangaroos que le permitía participar en el himno. Después me di cuenta de quién era. Era el tipo que hace eso habitualmente", explicó el jugador.

El humorista fue lógicamente arrestado y puesto a disposición de la justicia británica. Jarvis ya había realizado intrusiones similares anteriormente, incluyendo los Juegos Olímpicos de París del año pasado, un partido de cricket y un partido de fútbol de Inglaterra.

En lo estrictamente deportivo, Australia se impuso a Inglaterra en el segundo enfrentamiento de la serie por 14-4.