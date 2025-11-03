La racha negativa que River alcanzó tras la derrota frente a Gimnasia en el Monumental

Tras la derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata en el Monumental, River volvió a sufrir un traspié que no solo complica sus chances de clasificar a la Copa Libertadores, sino que también igualó una racha negativa histórica.

El equipo de Marcelo Gallardo llegó a cuatro derrotas consecutivas como local en todas las competencias: perdió frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, y continuó en el Torneo Clausura ante Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia.

Esta marca no se veía hace 99 años, y es la primera vez que ocurre en la era profesional del club; la última vez había sido en 1926, en el antiguo estadio de Alvear y Tagle, cuando el Millonario perdió cuatro partidos seguidos frente a San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La racha negativa que River arrastra desde 1926 y que amenaza con extenderse

Además, esta racha se suma a un 2025 complicado para el Millonario: solo entre 1905 y 1906, hace casi 120 años, el club llegó a siete derrotas consecutivas como local, la peor marca histórica.

Por ahora, River recién podría romper esta racha el año que viene, ya que, por su posición actual en el Grupo B del Clausura, jugará la mayoría de los playoffs como visitante.

El último triunfo en el Monumental data del 31 de agosto, cuando venció 2-0 a San Martín de San Juan con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Cuando juegan Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional confirmó este miércoles que el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en la Bombonera.

El elenco de Núñez ganó los últimos dos Superclásicos disputados en la Bombonera: 2-0 en 2023, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, y 1-0 en 2024 gracias a un tanto de Manuel Lanzini.

Además, se llevó el único que jugaron este año en el Monumental: 2-1, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, mientras que Miguel Merentiel había marcado el empate parcial.