Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y otra vez se fue sin hablar

Tras la caída de este domingo ante Gimnasia, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, suspendió la conferencia de prensa y se llamó a silencio, rompiendo con la promesa que él mismo había hecho de hablar "más cuando pierde que cuando gana".

La derrota por 1-0 en el Estadio Monumental profundizó la crisis deportiva del equipo, y justo a días del Superclásico, el DT eligió nuevamente retirarse sin declaraciones.

El “Millonario” atraviesa un momento crítico: fue eliminado recientemente de la Copa Argentina y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el Monumental, donde los hinchas estallaron en insultos.

El silencio de Gallardo contrasta con su última aparición ante los medios. Tras la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina, el DT brindó una conferencia explosiva, donde puso en duda su continuidad más allá de fin de año.

En esa ocasión, el “Muñeco” había afirmado que analizaría el futuro al final de la temporada, reconociendo que "los objetivos no se han cumplido" y que el año había sido "completamente negativo".

Ahora, en medio de la peor racha, el entrenador prefirió no exponerse. Se espera que Gallardo hable en algún momento de la semana para dar explicaciones antes de visitar a Boca en un Superclásico vital para la clasificación a la próxima Copa Libertadores. (NA).