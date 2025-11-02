La última película de Clint Eastwood, en la Tarde de Cinemateca

"Jurado N 2" (dirigida por Clint Eastwood, 2024) se proyectará el lunes 3, a las 18, en las Tardes de Cinemateca del Museo y Archivo Histórico, del Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, Zelarrayán 560.

La última película dirigida por Clint Eastwood, en 2024, a los 94 años, es una nueva obra maestra, cine con palabras mayores, un drama policial y judicial de gran suspenso. Un hombre de familia forma parte de un jurado por femicidio; él está a favor de una condena ejemplar, pero se horroriza ante la posibilidad de que un hombre inocente sea condenado.

En esta película, Eastwood, como director, se aproxima a los rincones más oscuros de la moral humana para dejarnos su última lección sobre la justicia.

Actùan Nicholas Hoult, Toni Collette y Kiefer Sutherland. Duración: 1 hora 54 minutos.