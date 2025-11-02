“After” sin habilitación: clausuraron y desalojaron una fiesta en la Ruta 33

Esta mañana, alrededor de las 09:10 horas, personal de fiscalización junto con efectivos de la Comisaría Séptima acudieron al predio ubicado sobre la Ruta 33, kilómetro 14, tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una fiesta tipo “after” y ruidos molestos que se prolongaban desde las 07:00 hasta cerca del mediodía.

Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de aproximadamente 80 personas en un evento que, según el informe policial, no contaba con autorización para funcionar.

Conforme consta en el acta N.º 22486, se ordenó el cierre inmediato del evento y la retirada de todos los concurrentes sin que se registraran incidentes mayores.

Las autoridades informaron que la totalidad de los asistentes se retiró del predio bajo supervisión policial y de fiscalización, dando por finalizado el encuentro clandestino.

La intervención se enmarca dentro del operativo de control que la Superintendencia de Seguridad – Región Interior Sur lleva adelante para detectar y desactivar eventos no autorizados que generan molestias a los vecinos, perturban la tranquilidad pública y pueden conllevar sanciones al organizador.