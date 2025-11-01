Se agotaron las monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco Central de la República Argentina anunció que se agotaron las 2.500 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una demanda que superó todas las expectativas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la entidad informó que el stand numismático ubicado en su edificio ya no ofrecerá la pieza, aunque quienes realizaron el trámite de compra podrán retirarla en Reconquista 250, de lunes a viernes entre las 10 y las 14.

La moneda, de plata y con valor simbólico de 10 pesos, generó una fuerte repercusión desde su presentación. El diseño está inspirado en el segundo gol argentino a Inglaterra en el Mundial de México 1986, considerado uno de los mejores de la historia. Sin embargo, el Banco Central evitó mencionar explícitamente a Diego Armando Maradona, autor de aquella obra maestra, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.

El organismo detalló que la moneda tiene un diámetro de 40 mm, un peso de 27 gramos y fue acuñada por la Real Casa de Moneda de España, presentada en cápsula acrílica con estuche y certificado de autenticidad.

Esta pieza marca además la sexta participación argentina en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, tras hacerlo en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A pesar del éxito comercial, la polémica por la falta de menciones a Maradona opacó parcialmente la iniciativa.

El episodio volvió a evidenciar la sensibilidad que despierta la historia futbolera en el país. Aunque la moneda apuntaba a homenajear un momento glorioso del deporte argentino, la comunicación del lanzamiento dejó un vacío que muchos interpretaron como un desacierto político y cultural.

Aun así, el furor por las 2.500 piezas agotadas demuestra que los argentinos siguen valorando los símbolos que conectan al presente con los grandes hitos de su tradición futbolística. (N/A)