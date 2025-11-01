Dos jóvenes fueron detenidos por asaltar a un "moto Uber"

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron arrestados esta mañana por la policía acusados de asaltar a un "moto Uber" en la zona del barrio Tiro Federal, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que alrededor de las 6 tomaron conocimiento del hecho a partir de un llamado al teléfono de emergencias 911, donde un hombre de 33 años indicó que había sufrido el robo de su moto Zanella ZT 150cc.

Manifestó que realiza viajes para la aplicación y que fue convocado a Pasaje Laplace y Del Valle, pero que al arribar fue abordado por dos sujetos que le apoyaron un arma en la espalda y le sustrajeron el vehículo y el casco.

La fuga de los individuos fue captada por los operadores del Centro Único de Monitoreo, quienes alertaron a los efectivos del Comando de Patrulla y pusieron en marcha un operativo para interceptarlos.

En la zona de Combate de Montevideo y ruta 3 los sospechosos abandonaron la moto en un descampado y continuaron la fuga a pie, aunque finalmente fueron interceptados en avenida Dasso y Sargento Cabral.

Finalmente, según se informó, en el lugar aprehendieron a un adolescente de 14 años de edad y a Emiliano Ezequiel Seijas, de 18.