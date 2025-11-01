Villa Rosas: dos motociclistas sufrieron lesiones en un choque

Dos motociclistas fueron hospitalizados anoche como consecuencia de un choque ocurrido en un sector de Villa Rosas, informaron fuentes oficiales.

Los voceros señalaron que el incidente se produjo poco antes de las 21, en avenida Arias y Libertad, cuando colisionó un rodado Guerrero Trip 110c., al mando de Bruno Hirch (20), y un Bajaj Rouser 220cc., en el que circulaba Facundo Genez (24).

El primero de los jóvenes fue derivado de urgencia en una ambulancia del servicio de emergencias Siempre al Hospital de la Asociación Médica, mientras que otra unidad médica trasladó al restante herido al Hospital Municipal.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, de la comisaría Sexta, inspectores de Tránsito de la comuna y la guardia de Defensa Civil.