Senior de la Liga: Bella Vista bajó al líder en otra fecha con algunas sorpresas

Se fue para Monte. Los del balneario le ganaron a Pacífico de Cabildo 2 a 0. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Bella Vista dio el golpe y le ganó al líder Villa Mitre por 2 a 1, en el marco de la 11ª fecha del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El torneo "Jorge Dambolena" entró en su recta final de cara a los playoffs y quedan dos jornadas por jugar.

Por su parte, Pacífico sorprendió al escolta Sporting y Tiro --campeón del Apertura-- vapuleó a Liniers.

También ganaron Monte Hermoso, Libertad, Huracán y La Armonía.

Resultados:

La tabla

Goleadores