Bahía Blanca | Sabado, 01 de noviembre

11.9°

Bahía Blanca | Sabado, 01 de noviembre

11.9°

Bahía Blanca | Sabado, 01 de noviembre

11.9°
Fútbol.

Senior de la Liga: Bella Vista bajó al líder en otra fecha con algunas sorpresas

De cualquier manera, el tricolor sigue puntero, mientras que el Gallego y Sporting, que perdió ante Pacífico, lo escoltan. Hubo triunfos de Monte, Tiro, Huracán y La Armonía.

Se fue para Monte. Los del balneario le ganaron a Pacífico de Cabildo 2 a 0. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Bella Vista dio el golpe y le ganó al líder Villa Mitre por 2 a 1, en el marco de la 11ª fecha del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El torneo "Jorge Dambolena" entró en su recta final de cara a los playoffs y quedan dos jornadas por jugar.

Por su parte, Pacífico sorprendió al escolta Sporting y Tiro --campeón del Apertura-- vapuleó a Liniers.

También ganaron Monte Hermoso, Libertad, Huracán y La Armonía.

Resultados:

La tabla

Goleadores

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El país.
La ciudad.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE