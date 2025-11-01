Senior de la Liga: Bella Vista bajó al líder en otra fecha con algunas sorpresas
De cualquier manera, el tricolor sigue puntero, mientras que el Gallego y Sporting, que perdió ante Pacífico, lo escoltan. Hubo triunfos de Monte, Tiro, Huracán y La Armonía.
Bella Vista dio el golpe y le ganó al líder Villa Mitre por 2 a 1, en el marco de la 11ª fecha del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.
El torneo "Jorge Dambolena" entró en su recta final de cara a los playoffs y quedan dos jornadas por jugar.
Por su parte, Pacífico sorprendió al escolta Sporting y Tiro --campeón del Apertura-- vapuleó a Liniers.
También ganaron Monte Hermoso, Libertad, Huracán y La Armonía.
Resultados:
La tabla
Goleadores