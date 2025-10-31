Aprehendieron a un hombre y una mujer como autores de un importante robo de dinero
El personal policial también secuestró un vehículo, dinero en efectivo y objetos de valor, además de herramientas y equipos de comunicaciones.
Dos personas sospechosas de participar en un robo agravado en una vivienda de Bahía Blanca hace diez días fueron aprehendidos por la policía, que utilizó cámaras de seguridad y análisis de inteligencia criminal para identificarlos.
A las víctimas, que residen en Darregueira al 300, le sustrajeron, utilizando un arma de fuego, 5 millones de pesos.
Por tal motivo quedaron detenidos María Natalia Werkmann (47 años), por participar en el delito, y Omar Héctor Resola (54) por su participar y contar con múltiples antecedentes condenatorios y delitos por robo agravado en Bahía y otros lugares.
Se secuestró un vehículo Ford Focus gris oscuro, dinero en efectivo y objetos de valor, además de herramientas y equipos de comunicaciones utilizados para la comisión del delito.
La policía utilizó cámaras de seguridad y análisis de inteligencia criminal para identificar a los sospechosos.
Se continúa investigando para identificar a los restantes autores del hecho y no se descarta que estuvieran planificando otro robo.
Interviene la UFIJ N°11 y el Juzagado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.