Detuvieron a un hombre con un auto robado y una importante cantidad de dinero

Personal policial detuvo a un hombre que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo. Además, llevaba consigo una importante suma de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo justificar.

Franco Javier Martínez, de 33 años y domiciliado en Punta Alta, fue capturado en Brown 180 cuando se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend.

El sistema lector de patentes detectó que el vehículo, chapa AB201MX, registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la ciudad de Punta Alta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante la inspección del vehículo, los uniformados hallaron en el interior de una mochila 7.200 dólares estadounidenses y $2.172.200 en moneda nacional. Al poder acreditar su procedencia, se determinó el secuestro del dinero y la detención del sujeto.

Las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría Primera de nuestra ciudad, con intervención de la Fiscalía N° 12 de Punta Alta.