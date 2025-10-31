“Cosas tan graves”: aclaran qué pasó con Lucas Pertossi, uno de los presos por matar a Fernando Báez Sosa

Allegados a Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, desmintieron que el asesino haya intentado suicidarse luego de los rumores que circularon en las últimas horas.

"Las noticias sobre Lucas fueron absolutamente falsas", indicaron las fuentes consultadas.

Los rumores del supuesto suicidio surgieron en medio del anuncio del documental que se estrenará el 13 de noviembre en Netflix.

En este contexto, los allegados al culpable del asesinato del joven de 18 años sostuvieron: "La noticia del documental movilizó nuevamente el tema pero lamentamos que lo hagan algunos sin medir consecuencias en sus falsedades".

Las fuentes consideraron "una pena" que "ciertas personas inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven".

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen con una sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero luego de ser considerados coautores del homicidio.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios. (Fuente: NA).